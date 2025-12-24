El pavo, inalcanzable para cena de Navidad

Sueño inalcanzable sigue siendo para muchas familias obreras el incluir en la cena de Noche Buena el pavo preparado de diferentes maneras, por el simple hecho de que el comestible ha alcanzado precios muy altos en el mercado local.

"Lo tradicional en éstos casos, para la gente de escasos recursos económicos, es asar pollo o un trozo de carne de res, incluyendo los tamales de hoja de maíz o los envueltos en hoja de plátano y frijoles a la charra, entre otras cosas más", dijo Cosme Ramírez López, dirigente de albañiles de la Sección 5.

Tal vez haya quienes siendo trabajadores que por percibir un buen sueldo, puedan darse el lujo de cenar pavo el 24 de diciembre por la noche, pero habrá muchos más a los que no les alcanza el dinero para disfrutar de todo un manjar que es ese exquisito platillo.

Todo está muy caro, pero bueno, uno hace el sacrificio porque no nadamos es la cena de Noche Buena, también es la compra de los tradicionales regalos para los hijos.

Lo importante es tener una convivencia sana y en familia, en armonía y buenos deseos para las personas con las cuales nos reuniremos en estas fechas tan especiales que son el 24 de diciembre y el 25, día de la navidad, comentó finalmente el dirigente sindical.



