Vicario general es, ahora, Obispo

El padre José Luis Cerra Luna fue nombrado Obispo de la Diócesis de Nogales, en Sonora, por Su Santidad el Papa León XIV, siendo éste el primer mexicano designado durante su pontificado.

El padre Cerra Luna, originario de Torreón, Coahuila, ha formado parte del clero diocesano por más de 35 años y, actualmente, se desempeña como vicario general de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, rector y párroco de la concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe en esta ciudad, además de ser miembro del Colegio de Consultores y de diversos consejos pastorales diocesanos.

"Les ofrezco a José Luis Cerra, les ofrezco mi vida; ahora, a Sonora y particularmente a los municipios que conforman la Diócesis de Nogales les ofrezco la última etapa de mi vida; lo podemos decir ¿verdad? Los obispos renuncian a los 75 años, así que voy a estar, de seguro, si Dios no me recoge antes, pero hasta los 75, 76 es lo que les ofrezco", dijo el obispo electo de la Diócesis de Nogales en Sonora.

En conferencia de prensa, todavía con ese semblante de sorpresa y con sentimiento de tristeza, señaló que su familia está contenta, pero triste, porque se irá a otro estado al arrancarlo de raíz, ya que deja a su familia y mejores amigos.

"Soy un tamaulipeco al que se le pide un servicio a Sonora; nunca voy a dejar de ser tamaulipeco", expresó.

"Tanto Reynosa como las ciudades que conforman la Diócesis de Nogales, con grandes semejanzas por la migración: maquiladora, clima, frontera y muro; con diferencias, pero grandes retos", destacó.

"Para los reynosenses mi agradecimiento enorme de que me recibieron de una manera tan calurosa, tan fraterna. Yo me siento parte de Reynosa, me siento plenamente integrado aquí a esta comunidad, me he encariñado con Reynosa y me siento un miembro más de la comunidad; ha sido un gozo servir como párroco aquí, con muchos amigos, muchas amigas que siempre voy a llevar en el corazón", dijo.

Y agregó, con su humor que los caracteriza en su mensaje a la Diócesis de Nogales: "Es toda la diócesis de Nogales, son 17 municipios, entre ellos está Caborca, está Agua Prieta, hay algunos municipios más grandes, Nacozari, algunos muy chiquitos. No solamente quiero ser parte de la vida, ahora, de una ciudad, sino de una comunidad eclesial. Mi saludo a todos, a las comunidades rurales, urbanas, en el desierto, en la sierra, en la frontera, pues quiero integrarme, ahora, a esa ciudad y ya no decir ´chido´, sino decir ´chilo´, así dicen allá. He visto tik toks de sonorenses, somos distintos, pero muy simpáticos, somos norteños".

Cerra Luna destacó que, al recibir su nuevo nombramiento, decidió aceptar, ya que siempre ha sido obediente a Dios, recalcando que es una gran responsabilidad, por lo que en las siguientes semanas se estará preparando de forma espiritual.

Nacido el 24 de julio de 1963, Cerra Luna ingresó al Seminario Diocesano de Matamoros en 1981; posteriormente, realizó estudios en Filosofía y Teología en el Seminario de Monterrey y en la Universidad Pontificia de México, donde obtuvo el bachillerato en Teología y la licenciatura en Filosofía; más tarde, continuó su formación en el Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresianum, en Roma, donde cursó una licenciatura en Teología Espiritual.

A lo largo de su ministerio ha ocupado cargos clave como ecónomo, profesor, director espiritual, párroco en distintas parroquias y apoderado legal de la diócesis, así como en años recientes, también, ha coordinado los esfuerzos diocesanos para la protección de menores y adultos vulnerables, consolidándose como una figura de liderazgo pastoral y administrativo dentro de la Iglesia tamaulipeca.

A través de un comunicado, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, agradeció al Santo Padre por haber puesto su mirada en un miembro del clero local y destacó la trayectoria de servicio, entrega y fidelidad del padre Cerra Luna.

"El nombramiento del padre Cerra como obispo es un motivo de alegría y esperanza para nuestra comunidad; no dudamos que seguirá sirviendo con amor y dedicación a la Iglesia, ahora en la querida diócesis de Nogales", subrayó monseñor.

HISTÓRICA DESIGNACIÓN

Su nombramiento marca un momento significativo para la Iglesia local, justo en el marco del 65 aniversario de la diócesis.

Nació en Torreón, Coahuila, el 24 de julio de 1963

Su infanc ia radicó con su familia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Ingresó al Seminario Diocesano de Matamoros en 1981.

Cursó su formación en el Seminario de Monterrey (1981-1984) y en la Universidad Pontificia de México (1985-1990).

Fue ordenado sacerdote en 1990 en la Catedral de Matamoros.

Estudió Filosofía en el Seminario de Monterrey (1981-1984)

Estudió en la Universidad Pontificia de México de 1985 a 1991, donde obtuvo el bachillerato en Teología y la Licenciatura en Filosofía.

EN BUSCA DEL NUEVO RECTOR

La Diócesis de Matamoros-Reynosa decidirá el nombramiento del nuevo rector de la concatedral entre finales de agosto o principios de septiembre, esto ante la designación de José Luis Cerra Luna como nuevo Obispo de la Diócesis de Nogales, en Sonora.

Cerra Luna partirá antes del plazo de tres meses, ya que deberá tomar su encomienda antes del 20 de septiembre. Todavía no se decide la fecha exacta, pero se espera que sea antes del plazo, por lo que la designación del nuevo rector de la concatedral se dará entre agosto y septiembre.

El padre Alan Camargo, vocero de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, informó que este próximo domingo, al mediodía, se realizará la imposición del solideo al nuevo Obispo de la Diócesis de Nogales, ceremonia que encabezará el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía.