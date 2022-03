El estigma de Reynosa: una ciudad de ´tercera´

´´Las múltiples reparaciones a caídos de drenaje sanitario y las lluvias y corrientes de aguas, vienen a contribuir al daño a la carpeta asfáltica, sobre todo en las áreas bajas de la ciudad´´.* Carlos Mancera, Arquitecto.

"Las múltiples reparaciones a caídos de drenaje sanitario y las lluvias y corrientes de aguas, vienen a contribuir al daño a la carpeta asfáltica, sobre todo en las áreas bajas de la ciudad. El tráfico pesado lento, es otro de los factores que también participa", dijo Juan Carlos Mancera, arquitecto de profesión.

En la actualidad no existe un pavimento standard para aplicarlo a las calles, pues al igual que en otras ciudades, Reynosa no tiene el mismo tipo de suelo en un sector que en otro. No es lo mismo pavimentar en colonias como Jarachina Norte, donde el terreno es bastante resistente y no tiene problemas de inundaciones pues cuando llueve mucho, el agua corre pero no se estanca, que en colonias bajas.

Los estudios de mecánica de suelo, deben realizarse antes de tirar el asfalto o el concreto hidráulico y en base a sus resultados, trabajarse en base a las recomendaciones que se hacen.

En realidad lo que resiste todo tipo de cargas vehiculares es precisamente todo son las diferentes capas de materiales que se utilizan como base, señaló Mancera.

Para determinar el uso de asfalto o pavimento hidráulico que se requiere en tal o cual zona, infuyen también las condiciones o características climáticas de la ciudad, así como los estudios hidrológicos.

El tiempo que debiera durar el pavimento es entre 27 y 30 años, llámese asfalto o concreto hidráulico, sostuvo.

El tráfico pesado, como el transporte público, camiones repartidores, entre otros más, coadyuvan a dañar el pavimento y cuando circulan lentamente, deteriora mucho más rápido las vitalidades, agregó.

El profesionista en urbanidad consideró que debería existir una sectorización para canalizar el tráfico pesado y no se permita el paso de esas unidades no solamente por el daño que causa al pavimento sino porque hay zonas muy concurridas, hay calles que no cumplen con las medidas standard, además de que en todas las ciudades medianamente desarrolladas hay zonas libres de tráfico pesado.

Queda claro que el mantenimiento a las vialidades es importante para alargar la vida de las calles, bulevares y avenidas.

En algunos casos hay sectores donde se carece totalmente de señalización en calles y debiera haberla pese a que hay las herramientas digitales que facilitan muchas cosas.

Para determinar el nombre de una calle, actualmente un fraccionador tienen la libertad de poner el nombre de las arterias aunque claro, existen ciertas restricciones porque no pueden ponerse nombres de funcionarios en funciones. Algunos son relacionados con el entorno existente en tal o cual sector, indicó.

DRENES Y CANALES

La falta de mantenimiento a los drenes es actualmente el principal causa de inundaciones. El dren El Anhelo es uno de ellos lo mismo que el dren Reynosa. Existen soluciones para resolver ese problema, pero son a gran escala.

Una de ellas podría ser la construcción de mini presas o vasos reguladores para retener las aguas arriba y no lleguen de golpe. Esas serían soluciones que requieren inversiones millonarias y para lograrlas debieran participar las diferentes instancias gubernamentales.

Por su parte, Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales, coincidió en señalar que el sistema de drenes utilizados para irrigar áreas de cultivo, también desde hace cuatro o cinco años no operan los programas de conservación de dichos cuerpos de agua, situación que hace más lento el arribo del líquido a los centros de siembra y producción en los distritos de riego 025 y 026.

CRÓNICA DE UNA INVERSIÓN ANUNCIADA...

- En el año 2022, el Municipio destinará 450 millones de pesos a agua potable y drenaje sanitario, informó Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente.

- Más de 150 millones de pesos más irán para pavimentación de calles,

- En colonias como Balcones, La Joya, Alianza Social, Humberto Valdés, Actrices Mexicanas, Villa Esmeralda y Encinos, hacen faltas algunas obras de pavimentación, pero que están contempladas en ese mismo tenor, Villas del Roble, Cañada, Fuentes Sección Lomas y otras más.

Una inversión de gran envergadura es la que urge en materia de pavimentación de calles en Reynosa.

Desde hace cinco años no hay programas de conservación de drenes de riego.

Para el 2022 el municipio contempla 150 millones de pesos para el rubro de pavimentación de calles.