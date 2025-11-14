Arranca con buenos augurios el Buen Fin

Arrancó el Buen Fin edición XV con el pie derecho en Reynosa, afirmaron dirigentes de la Càmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVyTUR) al término de la ceremonia inaugural del evento donde se dio el banderazo de inicio.

"Estimamos que en esta ocasión tendremos ventas de un 20% más que las que se registraron en la anterior ocasión del 2024", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente del organismo empresarial en cuestión, en su intervención.

"Esta edición se distingue por su sello Hecho en México y si hablamos del registro de empresarios que participan en esta importante actividad, podemos decir que tenemos en éstos momentos debidamente registrados a 1,500 y se espera que para mañana tengamos poco más de 1,700", añadió el dirigente del comercio establecido.



