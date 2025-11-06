Alista Profeco operativo para vigilar el ´Buen Fin´

Luego de concluir los operativos implementados durante las festividades del Día de Muertos en Reynosa, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron que ya se encuentran trabajando en lo que será un intenso operativo de vigilancia durante las ofertas del Buen Fin, esto con el objetivo de brindar al consumidor precios justos, verificando además que los comercios no ofrezcan publicidad engañosa.

José Luis Márquez Segura, delegado de la zona nororiente, reportó que no se presentaron anomalías de ningún tipo; sin embargo, dijo, se mantendrán atentos durante los próximos días, ya que se acercan fechas con un importante movimiento económico en esta ciudad.

Se realizaron visitas únicamente para verificar la correcta exhibición de precios. Afortunadamente, no hubo necesidad de intervenir de manera procesal ni de suspender actividades, ya que no se registraron denuncias o quejas por parte de la ciudadanía", explicó el delegado.

Asimismo, informó que durante los próximos días estará dando inicio a los operativos de vigilancia con motivo del Buen Fin; estos serán enfocados en proveedores de alimentos, artículos electrónicos, juguetes, adornos navideños y más.

Márquez lanza un exhorto a la población para que evite ser víctimas de fraudes; digo, es importante realizar sus compras en comercios debidamente establecidos, además de siempre exigir su factura y comprobantes de garantía, en caso de que se ofrezca; estos son elementos importantes a la hora de realizar cualquier reclamo respecto a la calidad y estado del producto adquirido.



