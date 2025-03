Proponen cambiar el ayuno

Ante el inicio de la Cuaresma, la Iglesia Católica llama a la penitencia y preparación para la Semana Santa, buscando recordar a los fieles que la vida no debe estar dominada por los deseos materiales.

Durante este tiempo, los fieles son llamados a practicar el ayuno y la abstinencia, dos actos de sacrificio que buscan fortalecer el espíritu y renovar el compromiso con la fe.

José Luis Cerra Luna, rector de la concatedral de Reynosa, explicó que el ayuno y la abstinencia no son meras tradiciones, sino ejercicios de renuncia que ayudan a la conversión.

"El ayuno y la abstinencia, que son también una manera de decir ´Señor yo estoy dispuesto que a través de la negación de mí mismo pueda tener un espíritu, que me acerque a ti y a mis hermanos´, entonces son signos no hay que confundir, que fueran unos requisitos meramente externos, sino que tiene que estar unido el signo externo a la intención del corazón", dijo.

Más allá del sacrificio físico, estas prácticas buscan recordar a los fieles que la vida no debe estar dominada por los deseos materiales, sino por un profundo compromiso con Dios.

"El ayuno es distinto de la abstinencia, el ayuno es privarse de alimentos el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son los dos días del año en los que la Iglesia propone que nos privemos de alimentos, que comamos menos, y la abstinencia, que es el Miércoles de Ceniza, pero luego todos los viernes de Cuaresma que no comamos carne roja, que también es un sacrificio. Estamos muy acostumbrados a consumir carne roja y ese día me acuerdo de que comiendo o absteniéndome de carne roja también el Señor me invita nuevamente como signo externo a una conversación interna", expresó.

En tiempos modernos, la Iglesia también invita a ampliar el significado del ayuno y la abstinencia, ya que no sólo se trata de dejar de comer carne o reducir la cantidad de comida, sino de privarse de aquello que genera distracción o dependencia.

"Hay que privarnos algo que, yo creo que podemos privarnos para ejercer nuestra voluntad, es irnos privando, por ejemplo, del uso de dispositivos móviles; si alguien muy afecto a la Coca-Cola, a los refrescos, evitarlo, dejar de fumar, son cosas que, además, nos hacen daño, entonces poner un límite, un abstenernos de todo eso para fortalecer nuestra voluntad, porque a veces, ya cuando acordamos, se pasan las horas en los dispositivos y tenemos desorden alimenticio y cosas que no se nos lleguen a hacer vicio", recalcó.

La Cuaresma es una oportunidad para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la forma en que se vive la fe.

La Iglesia llama a los fieles a comprometerse con una verdadera conversión del corazón.

"Van a ser 40 de días de la Pascua, nos va preparando, también, para la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa, que va a ser a mediados de abril", recalcó.

3 COSAS

· El uso de dispositivos móviles

· El consumo de refrescos

· Fumar durante estas fechas