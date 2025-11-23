Festejan el 52 Aniversario del Ejido Alfredo V. Bonfil

Con la finalidad de mantener las costumbres y tradiciones que caracteriza a nuestra región, el director general de Oficinas Fiscales del Estado de Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, acudió a la conmemoración del 52º aniversario del Ejido Alfredo V. Bonfil, conocido popularmente como "Periquitos".

Durante su visita, Olán Mendoza felicitó a los habitantes del ejido y recordó a los pioneros de la comunidad, entre ellos don Juan Cervantes Villalbazo, uno de los fundadores ya fallecido. Asimismo, reconoció el trabajo del delegado municipal, Atilano García Martínez, quien representa a los cerca de 4 mil habitantes que aún residen en el ejido, pese a que miles más han emigrado a Reynosa o a los Estados Unidos.

¿Cuál es la importancia de las tradiciones en la comunidad?

El funcionario estatal destacó que preservar las tradiciones es un símbolo de unidad y convivencia que fortalece la identidad comunitaria. En este marco, felicitó a Kimberly I, elegida este año como "La Flor del Campo", así como a su corte de honor.

Durante la ceremonia, Olán Mendoza entregó un reconocimiento a Cristal Domínguez, quien cedió el cetro y la corona tras concluir su periodo como soberana de las fiestas de aniversario.

¿Qué acciones se tomaron tras el evento?

En el evento también estuvo presente el presidente municipal de Méndez, Tamaulipas, Juan Mendoza, quien coincidió con el funcionario estatal y, días después del festejo, respondió a la solicitud del ejido para motoconformar dos calles, ante la falta de atención por parte del municipio de Reynosa, cabecera de la comunidad.

Asimismo, asistió el director de Desarrollo Rural de Reynosa, Carlos Ramírez López, quien tomó nota de diversas inquietudes planteadas por los habitantes del que es considerado el ejido más grande del municipio, conformado por descendientes de los 544 fundadores originales.