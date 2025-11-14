Brigada visual llega a ejido luego de 30 años sin apoyo

Después de 30 años, el Club de Leones y los clubes rotarios de esta ciudad retomaron esfuerzos conjuntos mediante una Brigada de Exámenes de la Vista, en beneficio de alrededor de 70 personas de escasos recursos, en su mayoría campesinos que habitan en el Ejido Francisco (Pancho) Villa y en comunidades aledañas como Nuevo Tlaxcala y La Azufrosa.

El presidente del Club de Leones en Reynosa, Alfredo Juárez Maldonado, informó sobre esta actividad conjunta. "En coordinación con el Club Rotario 76, presidido por Rodolfo Torres Ramírez; con Max Antony Mendoza Cárdenas, del Club Rotaract UMAN Reynosa 76, y con mis compañeros leones Miguel Ángel Santés, Daniel David Parra Vela y los jóvenes del Club Leo, acudimos al Ejido Francisco Villa con el propósito de realizar una brigada de exámenes de la vista a los ejidatarios de aquella comunidad", expresó.

Añadió que también fueron atendidos habitantes de las comunidades cercanas de Nuevo Tlaxcala y La Azufrosa. Juárez Maldonado destacó que esta brigada marca una nueva etapa de colaboración entre estos organismos, ya que hacía tres décadas que no se realizaban esfuerzos conjuntos.

Subrayó que tanto los Leones como los Rotarios tienen presencia en más de 200 países, donde realizan actividades de servicio en favor de personas y familias con menos recursos; por ello, resaltó la importancia del trabajo realizado durante el fin de semana en el Ejido Francisco Villa. Recordó que dicha comunidad se encuentra a casi dos horas del casco urbano de Reynosa.