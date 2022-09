Vencen retos con educación

"Muchas veces vamos una vez, dos, y la gente no quiere ir; ése era mi caso. Yo decía ´no voy a poder, no quiero´, me escondía; hoy en día he superado ser una persona alfa, me siento una persona útil, INEA, ITEA, ha servido como trampolín para desarrollarme profesionalmente", dijo Alicia del Carmen Dimas Martinez.