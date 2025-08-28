Esperan visita de Mario Delgado a esta región

Ante la posibilidad de que el próximo viernes Mario Delgado, secretario de Educación nacional, asista a un evento de entrega de libros de texto y útiles escolares en la ciudad de Río Bravo, ya se alistan autoridades de Educación Especial para entregarle un oficio en el que le solicitarán su apoyo para contar en Reynosa con un nuevo Centro de Atención Múltiple.

"Tomando en cuenta que año con año está creciendo el número de niños que requieren ser atendidos en un CAM y ante la imposibilidad de ofrecerles el servicio por la insuficiencia de este tipo de planteles, es por lo que le vamos a pedir al alto funcionario de la SEP federal que nos apoye con esta apremiante necesidad", dijo Martha Elena Zapata Bautista, supervisora de la Zona 17 de Educación Especial e Inclusiva.

El gobierno municipal de Reynosa aún no nos ha donado el terreno que se requiere para iniciar la construcción del plantel, señaló, pese a ser una necesidad real.

Vamos a acudir al evento en el que se estima estará Delgado Carrillo para encabezarlo junto a autoridades estatales, educativas y civiles de Río Bravo.

Fuimos informados de que la ceremonia de entrega de libros de texto y útiles escolares está prevista para iniciar a partir de las 14:00 Horas.