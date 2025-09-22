Bajo resguardo del INE edificio del extinto PRD

Autoridades del INE tienen bajo su vigilancia el predio y local que antes era la sede del extinto Partido de la Revolución Democrática , en la colonia Cañada de esta ciudad, informó el dirigente Antonio Méndez Lara.

Hasta ahora, el terreno se encuentra celosamente vigilado por elementos de seguridad, y cuando alguien se acerca de inmediato actúan para defender el bien que se les ha encomendado resguardar, hasta nuevo aviso.

Como se recordará, a principios de 1990 con aprobación del Cabildo, el lote había sido entregado en custodia por la administración del alcalde Ramón Pérez García, a la dirigencia del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática a cargo de Reymundo Zepeda Gaona. Cuando José Luis Gutiérrez Ramírez era secretario del Ayuntamiento.

Con el tiempo la militancia construyó un salón para llevar a cabo las asambleas, una área para la oficina, un estacionamiento interno y un baño.

Después de que el PRD perdió su registro nacional el 20 de septiembre de 2024, por no cumplir con el 3 por ciento de los votos, el INE informó que a partir de esa fecha el PRD perdía todos los derechos y prerrogativas que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Ley General de Procesos Políticos (LGPP), y demás normatividad aplicable, excepto los recursos y espacios que le correspondieron por el resto del año.

Esto se debe a que el PRD no alcanzó ni siquiera el 3 por ciento mínimo legal del total de los votos emitidos a nivel nacional en las elecciones del domingo 2 de junio.

En aquella ocasión, la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Taddei, señaló que en reunión de Consejo del INE que el PRD cerraba un ciclo memorable, y reconoció al partido por formar parte de la diversidad política en nuestro país.

PUERTA ABIERTA

Dejó sin embargo abierta la puerta desde entonces, para que el PRD optara o no por el registro como partido local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior, hubiera obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación valida emitida y postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con los que debe de contar, establecido en la LGPP.

A partir de este momento, estableció, el PRD podrá presentar la solicitud de registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPL), o, en su caso, partir de que haya concluido, el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate.

El PRD deberá cumplir con las obligaciones que en materia de fiscalización establecen la LGPP, el reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio, expresó.

El PRD fue fundado como partido político el 5 de mayo de 1989, con una ideología social demócrata. En elecciones presidenciales encabezó coaliciones electorales.



