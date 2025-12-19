Impulsa Navidad la economía

Estiman que la derrama económica que generará el pago de aguinaldo, fondo de ahorro y gratificaciones a trabajadores, podría ser superior a los 3,500 millones de pesos, en éste 2025.

Lo anterior se establece en base a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) así como a parámetros de la industria maquiladora local, y estimaciones hechas por organismos empresariales y fuentes oficiales, dijo un vocero de la Cámara Nacional de Comercio de esta localidad.

Cabe hacer notar que el sector formal, que es considerado como el principal motor del consumo decembrino, Reynosa cuenta con 225,186 trabajadores registrados ante el IMSS, los que constituyen el eje central del consumo durante el cierre del año.

Por tal motivo, la derrama por concepto de aguinaldo (piso de ley),y considerando un salario promedio diario de cotización de $624.90 y el pago mínimo legal de 15 días, se estima una derrama neta de $2,110.8 millones de pesos.

A esa cantidad deberá agregársele el pago de fondo de ahorro y prestaciones adicionales, que equivaldría a unos $1,400 millones de pesos, lo que dará un total de más de $3,510 millones de pesos.

Más adelante comentó que el sector informal, también significa una derrama complementaria y relevante que podría llegar desde los $38.6 a los $78.4 millones de pesos.

MULTAS A QUIEN NO PAGUE AGUINALDO

NUBIA RIVERA

Las empresas que no cumplan con el pago del aguinaldo en la fecha establecida por la ley se harán acreedoras a sanciones administrativas y económicas: este sábado 20 de diciembre es el último día para cubrir este derecho a los trabajadores.

Las multas van desde 50 a 5 mil veces la unidad de medida y valor de la UMA.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el aguinaldo equivale al pago mínimo de 15 días de salario por cada año laborado.

Las personas trabajadoras cuentan con un plazo de hasta 1 año para exigir el pago del aguinaldo en caso de que no les haya sido entregado en tiempo y forma, por lo que aún después de la fecha límite pueden iniciar acciones legales para reclamar este derecho.

En este contexto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica de manera gratuita a quienes enfrenten problemas relacionados con el pago de su aguinaldo.