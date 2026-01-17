Alerta por economía estancada

La combinación de incrementos en impuestos, alzas generalizadas en precios y un entorno económico de bajo crecimiento, podría generar más cierres de negocios en éste 2026 así como pérdida de empleos, advierten dirigentes de FECANACO (Federación de Cámaras de Comercio) en Tamaulipas.

"Los recientes ajustes fiscales aplicados a diferentes productos de consumo cotidiano, han provocado un impacto directo en el bolsillo de las familias tamaulipecas, provocando una disminución del poder adquisitivo y un comportamiento más cauteloso por parte de los consumidores, lo que se refleja e una menor circulación de dinero en la economía local", dijo Roberto Cruz Hernández, secretario del organismo empresarial.

Es claro que cuando los ingresos que registran los hogares no crecen al mismo ritmo que los precios, el consumo se contrae, hecho que genera una presión inmediata sobre el comercio formal, sobre todo en los pequeños y medianos negocios que operan con márgenes cada vez más reducidos, aseguró.

En la entidad, esta situación se ve agravada por factores estructurales que afectan al comercio como la inseguridad, la informalidad y la extorsión, los que encarecen la operación de los negocios formales y limitan su capacidad de crecimiento y generación de empleo.

EL LLAMADO

Ante ese panorama, el secretario llamó a las autoridades federales para revisar el rumbo de la política económica y fiscal dándole prioridad a las medidas que estimulen el consumo, fortalezcan al comercio formal y eviten una mayor carga para las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas.

De no adoptarse las medidas mencionadas como forma de reactivar el consumo y apoyar al comercioformal, se corre el riesgo de que veamos a corto y mediano plazo mayor número de cierres de negocios y pérdida de empleos y la entidad requiere de políticas que incentivos la actividad económica, no que la frenen, puntualizó Cruz Hernández.



