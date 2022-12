Las drogas parecen ser buenas, pero son letales

Señaló que hay drogas de uso médico de forma natural y las sintéticas, así como legales, como el alcohol y el tabaco.

"Es una droga que al ser consumida va a traer consecuentes momentáneos, y a largo plazo hay estimulantes, depresoras y alucinógena", dijo.

CIGARRO ELECTRÓNICO USB

Señaló que el cigarro es una droga estimulante, que en realidad altera el sistema nervioso central, que afecta tanto al que fuma como a las personas que se encuentran a su alrededor; tanto el cigarro normal como el electrónico, porque en una sola dosis se pueden consumir hasta 20 cigarrillos.

En el tema de los jóvenes, hay escuelas donde los alumnos ingresan cigarros electrónicos modo usb, por lo que la Secretaria de Educación está trabajando en el tema para que se dé capacitación y alertar a padres, así como a maestros.

En el tema de la marihuana, señaló que es importante saber que aunque es una planta natural es igual de dañina, pero con efecto más largo hasta de dos o tres días en el cerebro y predispone a tener enfermedades mentales.

La psicóloga señaló que en el alcohol, muchas personas piensan que no son adictos, cuando la realidad es otra, porque lo permitido para no tener daños en la salud, en varones un consumo de bajo riesgo es tomar más de tres veces a la semana, no más de tres copas, o tres cervezas, mientras que en las mujeres es no más de 2 copas por ocasión y dos veces por semana.

"Las personas no creen que van a tener un efecto y va a tener un efecto instantáneo aunque no tenga un adicción", señaló.

En el tema de la cocaína aunque se consuma una sola vez, por experimental, es altamente adictiva, por lo que es importante abstenerse.

La psicóloga explicó que hay cuestionarios en internet, donde el ciudadano puede autoevaluarse, para que pueda visitar a los profesionales y tener tratamiento, para detener la adicción.