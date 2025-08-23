Buscan ayuda para superar adicciones

El Grupo Despertar, comunidad de Drogadictos Anónimos en Reynosa, mantiene estables las cifras de personas en tratamiento, con una rotación que no altera de manera significativa la cantidad total de integrantes.

De acuerdo con su dirigente, Armando Hernández, cada mes egresan entre 10 y 15 personas, mientras que en el mismo periodo ingresan cifras similares. "En promedio, si salen 12, entran 15; si se van 15, llegan otros 12. Siempre nos mantenemos en el mismo rango", señaló.

Actualmente, el grupo registra 32 a 33 participantes activos, muy cercano a la cifra de 35 que se encontraba en meses anteriores y a la capacidad límite del centro, calculada en unas 40 personas.

Aunque la dinámica suele ser regular, Hernández reconoció que existen periodos donde el movimiento cambia. Como ejemplo, mencionó con ironía que diciembre parece ser el mes con menor número de ingresos, pues durante las fiestas decembrinas la gente "está más en casa que buscando integrarse". Sin embargo, añadió que en enero y sobre todo en febrero la afluencia vuelve a repuntar.

"Febrero es el mes donde más personas llegan. Parece irónico, pero justo cuando inician las inscripciones en las escuelas, también empiezan a integrarse más al grupo", comentó el dirigente.

Con este flujo de ingresos y egresos, el Grupo Despertar se mantiene con una ocupación constante, asegurando la continuidad de su labor de acompañamiento y tratamiento para quienes buscan dejar las adicciones.