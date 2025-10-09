Demandan drenaje pluvial en la peatonal por lluvias

Ante el estancamiento que se suscita en la calle peatonal Hidalgo cada vez que llueve , comerciantes del lugar pedirán al municipio que construya un sistema de drenaje pluvial a fin de darle salida al agua.

“Vamos a solicitarle a la oficina que corresponda que se incluya a esta arteria que es el corazón comercial de Reynosa en el proyecto de remodelación que se lleva a cabo por ejemplo en la calle Zaragoza, donde hasta bancas con respaldo se han instalado. Eso es precisamente lo que nos hace falta aquí”, dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal, representante de los dueños de negocios del sector en mención.

El cambio de bancas con respaldo como la de la presente gráfica, también pedirán comerciantes de la peatonal.

Pero además de las bancas, sería bueno que se instalaran malasombras sobre las áreas de descanso para los peatones que acuden a realizar sus compras a la peatonal o bien que simplemente van a pasear ahí.

Quisiéramos que le dieran una `manita de gato’ a la arteria que registra gran movimiento de personas, sobre todo en épocas en que se celebran eventos importantes como el que ya se avecina: el Buen Fin, etapa en el que se acrecientan las ventas de manera notable.

Incluso hasta sería bueno que colocaran postes decorados como los que se están colocando a lo largo de la calle Zaragoza hasta llegar a la Hidalgo. Esto serviría para evitar que algunos automovilistas entren a la zona peatonal, concluyó Cisneros Villarreal.



