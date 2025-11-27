Inunda a ´El Rosario´ fuga de aguas negras

Continúan surgiendo los desperfectos en cuanto a materiales e instalaciones en el sistema de drenaje y agua potable del fraccionamiento El Rosario, en la ciudad de Reynosa, donde además las familias que decidieron adquirir una propiedad en dicho lugar sufren a diario debido a la falta de un suministro adecuado del vital líquido.

Desde hace algunas semanas, un problema de brote de aguas negras se ha sumado a las problemáticas que enfrentan.

Y es que refieren que a ciertas horas del día, principalmente por la mañana y noche, las aguas negras empiezan a brotar de las alcantarillas, generando malos olores y encharcamientos que representan un peligroso foco de infección.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Vecinos reportan que, pese a que sí se ha realizado el desfogue con el vehículo conocido como Vactor, basta un par de semanas para que el problema regrese, por lo que piden a las autoridades realizar las acciones necesarias para quienes resulten responsables de la mala calidad y defectos en el sistema de tuberías que se utilizó en la construcción de lo que hoy es su hogar.