¡Continúa la fuga de aguas negras!

Un sistema de drenaje deficiente ha provocado, desde hace varios años, la presencia constante de fugas de aguas negras en diversas coladeras ubicadas a lo largo de la avenida Miahuatlán, en la colonia Marte R. Gómez, situación que mantiene en alerta a vecinos, comerciantes y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

De acuerdo con habitantes del sector, el problema se ha vuelto permanente sin que hasta el momento se haya concretado una reparación definitiva, pese a los múltiples reportes realizados ante las autoridades correspondientes. La avenida, considerada una vialidad de alta afluencia vehicular y peatonal, presenta charcos de aguas residuales, lama y suciedad que se extienden sobre el pavimento y las banquetas.

¿Cómo afecta el drenaje deficiente a la comunidad?

Los afectados señalan que, además del deterioro visible de la vialidad, los fuertes olores a drenaje y la acumulación de lodo representan un riesgo para la salud pública, principalmente para las decenas de familias que residen en el área y para quienes caminan diariamente por el lugar.

Don Rogelio Paz, vecino del sector, expresó su inconformidad y desesperación ante la falta de soluciones. "Esto no es de ahorita, ya tenemos años batallando con lo mismo y nada que lo resuelven. Cuando llueve es peor, toda la suciedad se nos mete a las casas. Siempre nos dicen que no hay material, que la obra ya está autorizada, que el próximo mes, pero al final nunca arreglan nada. Mire cómo está la lama, el lodo, apesta todo el día; ya no podemos ni abrir las ventanas, esto ya es insoportable", relató.

Impacto en la salud pública por fugas de aguas negras

La problemática también impacta a automovilistas, quienes se exponen a daños en sus vehículos debido a los baches ocultos bajo los charcos de aguas negras, mientras que los transeúntes deben extremar precauciones para evitar resbalones o caídas al intentar rodear los escurrimientos que invaden las banquetas.

Testimonios de vecinos sobre la situación del drenaje

Vecinos y comerciantes reiteraron el llamado a las autoridades municipales y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para que se atienda de manera urgente esta situación, antes de que se agrave y genere consecuencias mayores en la salud y seguridad de la comunidad.