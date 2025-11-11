Regresan a las aulas tras dos meses sin electricidad

De un momento a otro regresarán los alumnos a clases presenciales, después de que estuvieron fuera de sus salones desde por más de dos meses a raíz de un problema de electricidad que ya se está resolviendo.

"La falta de luz en ambos planteles, nos obligó a brindar la enseñanza en los patios de las escuelas, pero luego se tomó la decisión, compartida por las madres y padres de familia, de que se dieran clases por línea", dijo Diego Robledo Escobedo, director de las escuelas primarias Niños Héroes de Chapultepec y Genaro G. Ruiz Guzmán de la colonia Lázaro Cárdenas.

El problema de la energía eléctrica, ya se está atendiendo. Ya son tres semanas que se trabaja en ello. Ya se instaló un nuevo transformador, se sustituyeron los gabinetes dañados por nuevos y se está metiendo red nueva sustituyendo a la que resultó seriamente averiada, añadió.

En ese sentido, pensamos que es cuestión de días cuando retornen las clases presenciales.

De acuerdo con la información que se nos proporciona de parte de quienes se encargan de la ejecución de la obra, los trabajos concluirán en su totalidad para finales de noviembre, siguió diciendo Robledo Escobedo.

Insistió en que se espera que ya pronto puedan retornar los estudiantes a sus aulas de clase.



