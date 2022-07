¿Dónde está el alcalde...?

Al ser periodo vacacional no hubo titular que las recibiera, solo representantes, el alcalde no llegó.

Nos encontramos con que no hay presidente municipal y que no hay quien atienda, esa no es una respuesta a lo que nosotros como madres buscadoras necesitamos, tampoco a la ciudadanía de Reynosa". María Isela Valadez, madre buscadora

María Isela Valdez, una de las buscadoras explicó que necesitan palas, picos y personal de la coordinación de servicios públicos primarios.

"Somos madres buscadoras yo vengo de la Ciudad de México, previamente enviamos un oficio para pedirle apoyo al presidente municipal, a ver si nos podrían prestar a personal de servicios primarios, palas y picos, entre otras herramientas para seguir sacando los restos humanos como lo hemos hecho desde hace años".

La visita de las madres se centró en requerir la presencia del alcalde Carlos Victor Peña Ortiz, quien desde finales de mayo no se ha presentado en presidencia.

A fin de que él responda a las demandas de los familiares que sufren ante las desapariciones. "Vinimos a buscarlo pero no está, nos dicen que trabajan de 9 a 1 y que no hay nadie, porque ahorita están de vacaciones, nos encontramos con que no hay presidente municipal y que no hay quien atienda, esa no es una respuesta a lo que nosotros como madres buscadoras necesitamos, tampoco a la ciudadanía de Reynosa".

Además agregó: "Necesitamos que Carlos aparezca, porque hay muchas necesidades en Reynosa, dónde está, porqué no sale", indicó.

Las madres se identificaron como parte del colectivo 10 de marzo y de la unión de colectivos nacional.

Ante la carencia del alcalde, las solicitantes fueron atendidas por personal de seguridad pública, tránsito y vialidad, así como de servicios públicos primarios quienes tomaron sus reportes.

"Nosotros traemos binomios para las búsquedas desde la Ciudad de México pero no pueden entrar a los terrenos donde estamos buscando ahorita porque se lastiman, por esos necesitamos las máquinas".

Entre las demandas al Ayuntamiento enlistó la falta de becas para menores que han quedado huérfanos a raíz de desapariciones forzadas y el descuido en los panteones.