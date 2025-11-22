Va CREDE a colecta navideña Albergando Corazones de SET

El Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa se une a la colecta navideña Albergando Corazones, organizado por la Secretaría de Educación en Tamaulipas.

El llamado dirigido a la ciudadanía invita a donar juguetes nuevos o usados en buen estado que no requieran baterías, con el propósito de llevar un mensaje de alegría a niñas y niños de los albergues escolares del estado.

¿Hasta cuándo se reciben donaciones?

El CREDE Reynosa, ubicado en la colonia Alzaldúas, a dos cuadras del bulevar Morelos, estará recibiendo donaciones hasta el viernes 28 de noviembre. Alicia Pizaña, coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo, comentó que esta campaña forma parte del esfuerzo estatal impulsado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de la Unidad Ejecutiva, promoviendo un espíritu de apoyo hacia los estudiantes que permanecen en albergues escolares.

¿Cuál es el objetivo de la colecta?

La participación de la comunidad educativa y de la población en general es fundamental para lograr que más menores reciban un detalle significativo durante la temporada navideña. El llamado dirigido a la ciudadanía invita a donar juguetes nuevos o usados en buen estado. Los albergues escolares fueron creados con el firme propósito de contribuir a evitar el rezago educativo, de cerrar la brecha de desigualdades socioeconómicas, así como de facilitar el acceso, permanencia y culminación a la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes provenientes de comunidades rurales dispersas y en condiciones económicas precarias.