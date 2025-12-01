Campaña Hambretón 2025 sigue hasta 31 de diciembre

La campaña Hambretón 2025 continúa activa en Reynosa y mantiene abierta su convocatoria hasta el 31 de diciembre, con la misión de reunir alimentos no perecederos que permitan seguir apoyando a familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria.

En un contexto donde la inflación, el desempleo y la desigualdad siguen golpeando a los hogares más vulnerables, esta iniciativa se ha convertido en un esfuerzo indispensable para garantizar el acceso a alimentos básicos.

Un Reto Comunitario: 100 Toneladas de Esperanza

El Banco de Alimentos de Reynosa reitera su llamado solidario a toda la población, invitando a donar productos de larga duración como:

Arroz

Frijol

Azúcar

Aceite

Pastas

Enlatados

La presidenta del consejo, Elda Alicia Castillo Treviño, destacó que la meta para este año es alcanzar las 100 toneladas de alimentos, confiando en que la ciudadanía responderá como lo ha hecho año tras año.

“Estas estrategias para poder conseguir la meta, llegamos a las 100 toneladas facilito, así que contamos con ustedes”, expresó Castillo Treviño con optimismo.

¿Dónde Donar y Cómo Participar?

Las personas interesadas en contribuir pueden acudir directamente al centro de acopio ubicado en:

Calle Valenciana #369, colonia Villa Florida

Informes: 8991601225 y 8999236962

La campaña recibe productos durante todo el día, y el Banco de Alimentos coordina voluntarios para la clasificación y organización de despensas que serán entregadas en comunidades con mayor necesidad.

Una Aportación que Cambia Vidas

Cada donación, por pequeña que sea, tiene un impacto inmediato:

se convierte en alimento directo para familias que enfrentan inseguridad alimentaria severa.

Las despensas armadas con las donaciones se distribuyen principalmente en sectores donde los ingresos no alcanzan para cubrir lo más esencial. Para muchas familias, estas entregas representan la diferencia entre pasar hambre o tener un plato de comida en la mesa.

Solidaridad que Mueve a Reynosa

Gracias al apoyo de ciudadanos, empresas, escuelas, comercios y organizaciones civiles, Hambretón 2025 continúa creciendo y fortaleciendo su alcance.

La campaña ha logrado consolidarse como uno de los esfuerzos sociales más importantes en la ciudad, un ejemplo de lo que la empatía y la responsabilidad colectiva pueden lograr cuando existe voluntad de ayudar.

Un Llamado a la Conciencia Social

En momentos en que la desigualdad se hace visible incluso en lo más básico —como el acceso a alimentos—, iniciativas como Hambretón 2025 recuerdan que la solidaridad puede marcar la diferencia.

El llamado es simple pero urgente:

si tienes la posibilidad de donar, dona; si puedes difundir, comparte; si puedes sumar a otros, invita.

Porque cuando Reynosa se une, ninguna familia tiene por qué pasar hambre.