Exhortan a sumarse a donación de cabello

Voluntad Contra el Cáncer Reynosa-Río Bravo, hace un llamado a la población para continuar donando cabello y sumarse a la campaña permanente con la cual se elaboran pelucas oncológicas destinadas a menores de edad que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

Julia Azeneth García Gómez, presidenta de la agrupación, explicó que el cabello recolectado se envía a la Fábrica de Pelucas Teletón, donde se lleva a cabo un cuidadoso proceso artesanal.

"La enviamos a la fábrica de pelucas Teletón que las hacen de una manera tan extraordinaria, las lavan, las pesan, las recortan, cuando la gente nos pregunta que por qué 30 centímetros es porque en algunos casos tienen orzuela, hay que quitar la parte quemada y ya nos queda un tramo de cabello que se puede usar, la verdad hacen un trabajo extraordinario", dijo.

Agregó que la solicitud y entrega de cada peluca requiere evidencia fotográfica y documental, ya que el trabajo que realiza el Teletón es minucioso y transparente.

"La solicitud de la peluca está muy minuciosa y luego la entrega de la misma, tenemos que mandar evidencia que se entregó la peluca y todo porque hacen un trabajo de verdad extraordinario, nosotros nos sumamos a sus esfuerzos y ellos se suman al nuestro de ayudar a nuestros niños con cáncer de verdad es un trabajo de amor extraordinario", recalcó.

Recientemente se realizó el evento "Trenzas de Esperanza 2025", con apoyo de un colegio local y un grupo de estilistas voluntarios que ofrecieron su tiempo y talento, donde se recibieron un total de 297 trenzas.

"Estamos profundamente agradecidos con cada persona, jovencita y niña que nos ha donado su cabello, gracias al colegio, que año con año nos apoya, y a todos los que hacen posible seguir ayudando a nuestros pequeños con cáncer, les estamos eternamente agradecidos", destacó.

REQUISITOS