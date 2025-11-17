Solicitan alimentos para enfermos de tuberculosis

En marcha está ya el TBTON en su XXII Edición, campaña que se lleva a cabo cada año para solicitar a la ciudadanía en general la donación de alimentos perecederos para apoyar con despensas a personas que padecen de tuberculosis en Reynosa.

Autoridades de Salud Bienestar Distrito IV, encabezaron un sencillo evento celebrado en las afueras del Centro Regional contra la Tuberculosis, a donde llegó un camión del Banco de Alimentos cargado con frutas y legumbres así como con otros productos alimenticios más, que fueron repartidos entre los pacientes que acudieron al lugar.

Iliana Villarreal Cantú, titular de la dependencia de Salud, acompañada por América Cruz González, coordinadora del CRT así como de Lizbeth Cavazos, coordinadora de Medicina Preventiva, entre otras personas más, hizo un llamado a quienes padecen tuberculosis, a no abandonar el tratamiento que les ha sido asignado a fin de que en el tiempo establecido, logren sanar.

También estuvo presente en la ceremonia Elda Alicia Castillo, quien es directora del Banco de Alimentos, quien ofreció apoyar una vez más ese tipo de cruzadas que tienen como objetivo el apoyar con despensas a personas que padecen la tuberculosis así como a sus familias.

TODOS A APOYAR

Por su parte Cruz González invitó a la población en general así como a sus compañeros del área de Salud a apoyar esta noble causa donando productos no perecederos de la canasta básica como son frijol, atún, arroz, entre otros más que serán para personas de escasos recursos afectadas por la tuberculosis.

La campaña culminará el 10 de diciembre del presente año. Posteriormente se ofrecerá la tradicional TBPosada, cuya fecha y lugar aún no se han definido.