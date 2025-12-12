El periodismo está de luto; fallece Don Heriberto Deándar Martínez

Heriberto Deándar Martínez, conocido mayormente como “Don Beto”, falleció la tarde de este viernes a los 88 años de edad, dejando un profundo vacío en el periodismo reynosense. Su partida fue confirmada por su familia, quienes dieron a conocer que el líder editorial dejó este plano terrenal alrededor de las 17:00 horas.

Impacto en la comunidad periodística de Reynosa

Figura respetada en el gremio periodístico y en la comunidad, Don Beto forjó una trayectoria sólida al frente del periódico El Mañana de Reynosa, medio que asumió tras el fallecimiento de su padre, don Heriberto Deándar Amador, fundador de esta casa editorial. Desde entonces, se dedicó a preservar el legado familiar y a impulsar un periodismo comprometido con la región, consolidando a El Mañana como el mayor exponente informativo en la frontera norte.

A lo largo de su vida, Heriberto Deándar Martínez destacó por su visión editorial, su disciplina y su gran desempeño para forjar relaciones públicas que fueron de ayuda para posicionar a El Mañana de Reynosa como uno de los referentes a nivel Estado. Bajo su liderazgo, el periódico enfrentó transformaciones y cambios con el pasar de los años, siempre con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía y defender la libertad de expresión.

Legado de Heriberto Deándar Martínez en El Mañana

Familiares, amigos, colaboradores y figuras del ámbito periodístico y empresarial han comenzado a expresar sus condolencias, recordándolo como un hombre dedicado, firme en sus convicciones y generoso con quienes compartieron con él el camino profesional.

Reacciones tras el fallecimiento de Don Beto

Heriberto Deándar Martínez deja un legado que perdurará en las páginas del periodismo reynosense, especialmente del diario El Mañana de Reynosa y en la memoria de quienes conocieron su labor incansable.