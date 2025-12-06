Se mantiene estable paridad del peso-dólar

El tipo de cambio del dólar se mantiene estable en el mercado cambiario, con cotizaciones que oscilan entre 17 pesos con 50 centavos a la compra y 18 pesos con 70 centavos a la venta, lo que representa un panorama favorable para el consumo durante la temporada decembrina.

¿Cómo afecta el tipo de cambio del dólar al consumo?

De seguir el dólar con esa tendencia, para los comerciantes como para los consumidores, es positivo principalmente en un periodo de alta demanda como lo es el de las compras navideñas, donde se incrementa la adquisición de productos importados y electrónicos.

La permanencia del dólar en este rango permite que los precios se mantengan sin variaciones abruptas, evitando incrementos que puedan afectar el poder de compra de las familias.

Impacto del dólar en el comercio y el turismo

Asimismo, beneficia a sectores como el comercio, el turismo y los servicios, que dependen en gran medida del comportamiento de la divisa estadounidense.

De mantenerse esta tendencia, la temporada navideña podría transcurrir con relativa estabilidad económica. Durante este mes, los cruces por los puentes internacionales se incrementan por las compras de temporada.