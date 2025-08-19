Reynosa

Inician el registro para Pensión del Adulto Mayor

Piden a la gente acompañar a us familiares a realizar el trámite
  • Por: Nubia Rivera
  • 19 / Agosto / 2025 -
La Secretaría de Bienestar Federal inició el proceso de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigido a quienes cumplieron 65 años en los meses de julio, agosto o con anterioridad.

El registro se lleva a cabo desde este lunes 18 de agosto y permanecerá hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y sábados de 9:00 a 4:00.

Los beneficiarios deberán acudir con la siguiente documentación: acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, identificación oficial y números telefónicos de contacto.

Para dar mayor orden, el registro se organiza conforme a la primera letra del primer apellido, por ejemplo; los días lunes, por ejemplo, se atenderá a personas cuyos apellidos comiencen con A, B y C; el martes a quienes inicien con D, E, F, G y H; miércoles a I, J, K, L y M; jueves a N, Ñ, O, P, Q y R; y viernes a S, T, U, V, W, X, Y y Z; y los sábados estarán abiertos para la atención de todas las letras.

El programa tiene como objetivo brindar un ingreso bimestral que contribuya al bienestar de las personas adultas mayores y apoye a la economía familiar.

La autoridad federal hizo un llamado a las familias a acompañar a sus adultos mayores para que no dejen pasar la oportunidad de incorporarse en estas fechas.

Se recomienda a los interesados acudir en tiempo y forma con la documentación completa para asegurar su inscripción a este programa.

