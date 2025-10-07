Rechazan reincorporar a docente de jardín de niños

Pese a que no se cuenta con documento oficial alguno que prive a la maestra Reyna Leidy Zuñiga García de reincorporarse a sus labores como docente en el jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la calle Cristal de la colonia Arco Iris, ni autoridades locales ni estatales han logrado que directivos de dicha institución educativa acaten las indicaciones emitidas por parte de representantes de la Secretaría de Educación.

El pasado lunes, la afectada se presentó en el jardín, acompañada de María Lorena Román Rodríguez, supervisora de la zona 57, quien mediante un oficio giró indicaciones a la directora del plantel para que se llevara a cabo la reincorporación inmediata de la maestra Leidy; sin embargo, nuevamente la respuesta fue una negativa.

Maria Lorena Román Rodriguez, supervisora de la zona 57, anunció que el caso se turnará a jurídico.

"Vine tomando la decisión, como Derechos Humanos ha notificado tanto a la maestra como a mí que no hay nada en su contra. Yo como supervisora y su jefa inmediata, pues yo la venía a reubicar a la maestra a su trabajo porque en la plantilla también tiene que firmar porque ella tiene que justificar; aquí tiene su nombramiento en esta escuelita.

Le mandé un correo a la directora en el cual yo por la mañana hablo con mi jefe, el profesor Rodolfo, a nivel Estado, y pues él me dice que yo, como supervisora, es de mi competencia que la comunidad esté en un ambiente ameno y seguro para los niños y que este ambiente es desgastante; son algunos padres los que no quieren que la maestra regrese, la minoría, porque la mayoría quieren que la maestra regrese, porque les gusta su trabajo, porque en realidad su trabajo se ha distinguido y pues no se acató esa indicación", detalló la supervisora de la zona 57.

Mencionó que, dadas las circunstancias y debido a la negativa por parte de la directora, se tomó la decisión de turnar el caso a jurídico; serán dicha autoridades quienes se encarguen de realizar las investigaciones pertinentes.

"Pues que entre el jurídico a investigar todo lo que crean pertinente, pero de todo, lo que sea en función pedagógica, en función de lo que se está acusando a la maestra y también en función económica, porque también hay inconformidades por parte de los padres de familia respecto a recursos económicos y manejo de los desayunadores escolares", refirió Roman.



