Doblegan a migrantes zozobra y desilusión

´´Necesitamos saber cuántos son los que están ahorita aquí en Reynosa, porque las últimas cantidades son de hace cinco o seis meses´´.* Héctor Silva, Senda de Vida.

El conteo de migrantes que los directivos del albergue "Senda de Vida" iniciaron ayer en Reynosa se trata de solo una actualización a la cantidad de quienes esperan asilo en Estados Unidos, y no de un pase de cruce como esperaba la comunidad, tampoco les dará certeza de que sus perfiles serán elegidos.

El censo busca actualizar las estadísticas de cuántos, dónde y en qué circunstancias arribaron a esta ciudad.

"Nosotros solamente estamos contando a los migrantes, necesitamos saber cuántos son los que están ahorita aquí en Reynosa, porque las últimas cantidades son de hace cinco o seis meses, esto es algo que no se puede presentar con las autoridades extranjeras, aunque nosotros no estamos encargados de decidir quién si o no, somos un vinculo, les damos un panorama de atenciones", comentó el titular Héctor Silva de Luna.

Refirió que el último conteo ascendía a un promedio de entre 9 mil a 10 migrantes en Reynosa, entre los que están dentro de las casas de asistencia, en el campamento de la Plaza de la República, y los que rentan casas o cuartos en los alrededores de colonias como Aquiles Serdán.

Al ser un sector en constante movimiento, los datos deben ser precisos, sobre todo ahora, con la incertidumbre de que Estados Unidos podría re abrir sus fronteras a las miles de solicitudes de asilo que están varadas en Reynosa.

Por ello es que ayer, abogados de inmigración se encontraban en el albergue brindando asistencia.

En la espera de su trámite de asilo algunos llevan más del año, incluyendo menores de edad, y mujeres que llegaron embarazadas, pero que en el transcurso dieron a luz en hospitales locales.

"Las personas que contamos hace cinco o seis meses quizá ya no están aquí, algunas se fueron a otras ciudades, entonces necesitamos saber si la cantidad aumentó o qué paso, tenemos entre 9 mil a 10 personas, los criterios de quienes van a cruzar y en qué circunstancias las dan los abogados, por lo pronto nos han dicho que nadie va al puente, que no tenemos una apertura, no hay fecha lo único seguro es que Estados Unidos necesita un control".

¿Y EL NUEVO ALBERGUE?

- Mientras todo esto ocurre, autoridades locales esperan concluir la construcción del nuevo albergue denominado "Senda de Vida II".

- En esas instalaciones podrían trasladarse al menos 3 mil migrantes, a fin de evitar que ocupen las calles o espacios públicos, siendo la Plaza de la República el sitio más evidente.

Centroamericanos y haitianos en ´top´

Migrantes que esperan desde la ciudad de Reynosa poder cruzar hacia Estados Unidos, comenzaron ayer a ser contados por directivos del refugio Senda de Vida, en medio de la incertidumbre de que el gobierno norteamericano pueda retomar los trámites de asilo, que se han mantenido escasos en esta pandemia.

En su mayoría haitianos y provenientes de Centroamérica se dieron cita a los costados de la colonia Aquiles Serdán, priorizando a familias conformadas por más de tres integrantes (papá, mamá e hijo), así como los que llevan más de seis meses en Reynosa.

Poco antes del medio día, la fila rebasaba las 300 personas, separadas con una cuerda para llevar un orden.

Desde marzo del 2020 cuando inicio esta pandemia, Reynosa se ha convertido en el epicentro de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos.

Por lo que ayer, al enterarse del censo, algunos migrantes confundieron la actividad con un "posible cruce", lo que generó caos y conflictos por ocupar los primeros lugares de fila.

"No es justo que estén al frente los haitianos que llevan aquí meses, cuando los de Honduras, Guatemala y otros hermanos centroamericanos llevamos más de un año, todos tenemos el mismo objetivo, queremos cruzar, somos desplazados, pero no se vale que ellos estén ahí", expresaron.

La situación se complicó aún más, cuando un camión arribó a la Plaza de la República para trasladar a las familias hacia Senda de Vida (Donde se llevaba el conteo).

"No nos dejaron subir muchos se tuvieron que ir en taxi o pidiendo traslado con particulares, lo que pasa es que estamos desesperados por cruzar, entonces cualquier esperanza provocará esto", señalaron entrevistados por EL MAÑANA.

A fin de evitar conflictos, unidades de la Policía Estatal realizaron rondines en todo el campamento y calmaron los ánimos de los migrantes.

Los que son contados, actualmente viven en casas o cuartos de renta, mientras que otros pernoctan en la Plaza de la República, alrededores de la colonia centro o Aquiles Serdán.

Directivos de Senda de Vida refirieron que los datos que se reúnan no serán compartidos a ninguna instancia de gobierno, incluyendo al Instituto Nacional de Migración (INM).

PRIMERO FAMILIAS

- El conteo es realizado por directivos del albergue Senda de Vida, quienes desde hace años apoyan a la comunidad migrante en el trámite de asilo en Estados Unidos.

- El objetivo es poder actualizar la cantidad de quienes esperan desde Reynosa, además de brindarles información precisa sobre su situación legal y las posibilidades que tendrían para ser llamados en Estados Unidos.

- Por ello es que también varios abogados de inmigración llegaron al área.