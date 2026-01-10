Garantizan la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales

En UNEME/CAPASITS de Reynosa se cuenta con todos los medicamentos antiretrovirales que requieren los pacientes con VIH-SIDA para tener una vida digna.

Así lo aseguran autoridades de la Unidad Médica Especializada y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

"Aquí no tenemos el problema de desabasto y cada tres meses nos envían de la Secretaría de Salud estatal con sede en ciudad Victoria, la dotación que nos corresponde", dijo Juana Díaz García, directora de la institución.

A los pacientes se les entrega medicamento suficiente cada tres meses, agregó.

Ha trascendido según información difundida, que en algunas clínicas del IMSS e ISSSTE de ciudades como Madero y Tampico, tienen faltante de retrovirales pero no sabemos el motivo.

Insistió en que en lo que se refiere a la dependencia que encabeza, no se enfrenta ese problema y que ahorita tienen todos los medicamentos que señalan los tratamientos médicos que les son asignados a los pacientes que padecen la enfermedad en mención.

"Así pues, contamos con retrovirales como Biktarvy, Prezcobix, Movitrem, Trivicay, TrIumeq, Dovato, Zidovudina solución, Lamiivudina solución y Abacavir solución que son los que se utilizan para medicar a los pacientes que atendemos", puntualizó Díaz García.