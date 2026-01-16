Fiestas, pleitos y accidentes disparan índice de decesos

Durante diciembre y enero aumentó el registro de defunciones en la Oficialía Primera del Registro Civil en Reynosa, ante el incremento de accidentes, en especial los automovilísticos, así como a hechos derivados de riñas entre particulares y arma de fuego que suelen intensificarse durante periodos de mayor convivencia social y festividades decembrinas.

En meses previos como noviembre se registraban en promedio alrededor de 50 defunciones mensuales, mientras que en diciembre-enero la cifra se acerca a las 100.

Eduardo Herrera Villarreal, titular de la dependencia estatal comentó que se reporta un aumento de entre 35 y 40 por ciento en comparación con meses anteriores.

"Lo que aumenta mucho son las defunciones, aquí con nosotros en esta Oficialía Primera, comparado con los meses anteriores, hay muchos accidentes, hay muchas fiestas, hay muchos pleitos, hay entre familias y vecinos, sobre todo los accidentes automovilísticos, de arma de fuego también, se incrementan las defunciones", dijo.

Para el registro de una defunción, los requisitos básicos son el certificado médico correspondiente, identificación oficial de la persona que realiza el trámite, acta de nacimiento y la presencia de testigos.

La Oficialía Primera del Registro Civil, mantiene su operación en horario regular de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, a fin de atender la demanda de trámites.

La dependencia se encuentra ubicada en la colonia San Ricardo, en la calle 5 de Febrero, y ya tiene un elevador nuevo funcionando.



