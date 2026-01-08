Disminuyen ventas tras festividades de Navidad

Después de las festividades navideñas y de fin de año, las ventas en la calle peatonal Hidalgo han disminuido de manera notable.

Solamente algunos comercios como tiendas de conveniencia y de al cimentos preparados, son los que están registrando movimiento comercial en mayor grado que el resto de los negocios.

Este bajo nivel de ventas se mantendrá por lo menos durante el presente mes, pero los comerciantes que operan a lo largo de la arteria considerada como el corazón comercial de Reynosa, están a la espera de que llegue el mes de febrero porque el 14 de febrero, como ocurre año con año, las ventas incrementan por celebrarse en esa fecha el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad.

Roberto Larios, un comerciante del sector, mencionó que efectivamente en estos momentos no hay grandes ventas, pero se estas se esperan en el Día del Amor y la Amistad, pues mucha gente querrá regalar un detalle a la mamá, a la novia, etc. y será entonces cuando los comercios volverán a tener buen movimiento comercial.

Este mes de enero, es un mes tradicionalmente frío en materia de ventas. Esto ocurre todos los años en el inicio de cada uno de ellos y es que mucha gente queda muy gastada por las fiestas de navidad y de fin de año.



