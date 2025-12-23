Disminuye flujo de paisanos por carreteras de la frontera

Durante 2025, las tradicionales caravanas de paisanos que ingresaban por ciudades fronterizas como Reynosa han disminuido drásticamente. La principal razón: el miedo a la violencia en carreteras y zonas de alto riesgo.

Entre las rutas más señaladas está la Monterrey–Reynosa, donde se han reportado asaltos y robos a automovilistas.

Residentes del Valle de Texas coinciden en que el temor a la inseguridad es un factor determinante. Samuel Tamez, de Mission, comentó: "Nos gustaría viajar, pero no nos sentimos seguros. Para que la gente viaje, tendría que haber más seguridad". De manera similar, Juan Martín de la O., de McAllen, señaló que aunque durante el día la situación puede parecer tranquila, la noche representa un peligro mayor.

La percepción de riesgo también ha llevado a muchas familias a establecerse permanentemente en Estados Unidos. Karla Villegas, originaria de la Ciudad de México, afirmó: "México es hermoso, pero el gobierno nos falla en seguridad. Aquí encontramos la libertad que no teníamos allá".

El temor no solo se percibe en las calles, sino en carreteras donde se reportan extorsiones y asaltos frecuentes.

Esta situación ha llevado a que ciudadanos decidan no viajar a México en el corto plazo, respetando las restricciones emitidas por autoridades estadounidenses.

Expertos en movilidad internacional destacan que la percepción de inseguridad no solo afecta los viajes familiares, sino también el turismo y el comercio, sectores históricamente importantes en la relación entre México y Texas.

La falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad refuerza la decisión de quienes eligen permanecer en Estados Unidos, al menos mientras la situación no mejore.







