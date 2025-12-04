Desciende 30% demanda de actas de nacimiento

Hasta en 30% ha disminuido la demanda de actas de nacimiento y el registro de recién nacidos a consecuencia de las bajas temperaturas que han prevalecido en Reynosa.

“Pese a ello, se espera que en los próximos días vuelva a normalizarse la solicitud de ese tipo de servicios, pues según el pronóstico del tiempo, la temperatura irá mejorando”, dijo Oscar Federico De la Garza García, jefe de la Oficialía Segunda del Registro Civil.

Seguramente, las mamás y papás no quisieron exponer a sus pequeños hijos a las enfermedades propias de la época invernal, por lo que decidieron no sacarlos de sus hogares para llevar a cabo los trámites en mención.

¿Cómo afectaron las bajas temperaturas el registro civil?

Aunque aún no se ha comunicado la fecha en que comenzarán las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, es importante que la ciudadanía se entere de que en esta Oficialía Segunda no se cerrará sus puertas porque contará con personal de guardia que se encargará de atender a quienes requieran de alguna clase de servicio.

Se espera que de un momento a otro se reciba la indicación respecto al tradicional período vacacional decembrino que se da al personal de estas dependencias dependientes del gobierno estatal.