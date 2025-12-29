Caen reportes falsos en día de Santos Inocentes

Reynosa dio un mensaje contundente en materia de cultura cívica y empatía social: durante el Día de los Santos Inocentes —una jornada que históricamente solía estar marcada por bromas telefónicas y uso indebido de las líneas de auxilio— este año se registró una disminución notable en llamadas falsas, lo que refleja una madurez social creciente y una toma de conciencia por parte de la población.

¿Cómo ocurrió la disminución de llamadas falsas en Reynosa?

El titular de los servicios de emergencias informó que la ciudad presentó cero reportes de llamadas de broma relacionadas con la fecha, un hecho que calificó como "positivo y alentador" para los cuerpos de auxilio. "Han disminuido los llamados falsos o de broma como antes se acostumbraba, y eso es algo que nos agrada mucho, porque creemos que la gente se está concientizando y está siendo empática con las líneas de emergencia", señaló.

Acciones de la autoridad sobre el Día de los Santos Inocentes

Este avance representa un beneficio directo para la seguridad pública, ya que permite que las líneas 911 y otras líneas de asistencia permanezcan libres para emergencias reales, evitando retrasos que podrían comprometer la integridad, salud o incluso la vida de las personas. El funcionario destacó que la responsabilidad demostrada por la ciudadanía envía un mensaje ejemplo para otras ciudades fronterizas y reafirma la necesidad de continuar educando a niñas, niños y adolescentes sobre el valor de los servicios de emergencia y el daño que puede ocasionar una simple broma.

Impacto en la comunidad por la responsabilidad ciudadana

"Para el día de hoy no tenemos reporte alguno de este tipo de llamadas y esperamos poder continuar así", añadió, subrayando que el reto ahora es mantener esta conducta responsable durante todo el año.