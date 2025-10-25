Desploma hasta 40% solicitud de pasaportes

Hasta en un 30% y 40% ha disminuido la demanda de pasaportes mexicanos como resultado de las políticas implementadas en el vecino país (Estados Unidos), así como a los costos tan altos que para la obtención de las visas han sido fijados, cobros que entraron en vigor a partir del primero de octubre del 2025.

"Otro factor que ha influido en la baja de trámites es el hecho de que la gente dejó de solicitar visas por la situación política que viene registrándose entre ambos países, México y Estados Unidos, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía para que solicite sus citas a los teléfonos autorizados", dijo Alfonso Gómez Monroy, director de la Oficina de Pasaportes Mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del municipio de Reynosa.

"En estos momentos tenemos espacios suficientes para que la gente gestione sus citas.

Anteriormente, la población tenía que esperar hasta 15 días para que le dieran su cita. ahora es totalmente diferente, pues si por ejemplo llama para gestionarla un lunes, ya para el jueves o viernes, tiene su fecha para la presentación de documentación requerida", indicó el funcionario.

Tenemos espacio suficiente para que ustedes hagan sus citas.

Se está atendiendo más rápido a la gente, precisamente porque ha bajado la demanda del documento.