Impulsan iniciativa para ampliar permiso de luto

Con el objetivo de ampliar el permiso de luto de tres a cinco días hábiles con goce de sueldo, los diputados Juan Carlos Zertuche Romero y Mayra Benavides Villafranca, de la bancada de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para reformar el artículo 33 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

Al respecto, el diputado Zertuche Romero indicó: "Perder a un ser querido no es un trámite de tres días. Es una experiencia humana profunda que requiere tiempo para asimilar, despedirse y reorganizar la vida familiar".

La ampliación del permiso ya es una práctica vigente en instituciones como el ISSSTE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se reconoce el derecho al duelo como parte del bienestar integral de las y los trabajadores. La propuesta se sustenta en el principio de progresividad de los derechos humanos y busca garantizar que ninguna persona trabajadora tenga que elegir entre su empleo y su salud emocional.

"Esta reforma no representa un privilegio, sino un acto mínimo de justicia, dignidad y humanidad", enfatizó la diputada Benavides.

Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano reafirma su compromiso con un Tamaulipas más humano, empático y con leyes que realmente cuiden a las personas.