Capacitará ITACE al personal docente

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo realizará un Diplomado, a fin de capacitar a los docentes.

Lo anterior, en el marco del convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

El evento es importante en la preparación de los docentes, con vanguardia de la tecnología y de los avances del mercado, fortaleciendo la formación de capital humano especializado en una de las áreas más estratégicas para el desarrollo tecnológico.

La inauguración del evento se llevará a cabo el próximo lunes 25 de agosto a las 9:00 horas, en Reynosa.

En el evento participan autoridades estatales, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ITACE, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, entre otros.

Actualmente el ITACE realiza los cursos propedéuticos de los estudiantes de nuevo ingreso, para posterior en septiembre arrancar el ciclo escolar, mientras que a la par los maestros se preparan.