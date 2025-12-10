Asumen su compromiso los nuevos seminaristas

La Diócesis de Matamoros-Reynosa celebró la imposición de sotanas a 11 seminaristas, como signo visible de su compromiso y respuesta al llamado vocacional dentro de la Iglesia Católica, en una ceremonia llena de significado espiritual.

¿Qué significa la imposición de sotanas en la Iglesia?

El acto fue encabezado por Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, quien exhortó a los nuevos seminaristas a fortalecer su vocación con entrega, fe y constancia, al tiempo que pidió a la comunidad continuar elevando oraciones por su formación y perseverancia.

Durante la celebración, se destacó que la imposición de la sotana representa un paso importante dentro del camino formativo, al asumir de manera pública el compromiso de preparación para el ministerio sacerdotal.

Detalles de la ceremonia en la Concatedral de Reynosa

De la misma forma, Enrique Aguilar Pliego fue instituido Lector por el obispo, asumiendo con entrega, amor la dedicación al servicio de anunciar la Palabra de Dios.

El evento eclesiástico se realizó en la Concatedral de Reynosa, donde los familiares de los nuevos seminaristas estuvieron presentes y fueron quienes les colocaron la sotana a sus hijos.

Compromiso de los nuevos seminaristas con su vocación

La feligresía fue invitada a orar por el surgimiento de nuevas vocaciones, como parte fundamental para la continuidad de la misión pastoral de la Iglesia

Entre fe y emoción, familias colocan la sotana a sus hijos seminaristas.