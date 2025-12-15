Exhortan a familias vivir posadas con fe

En el marco de las celebraciones decembrinas, la Diócesis de Matamoros-Reynosa llama a las familias, a vivir las posadas con un sentido más profundo, retomando su origen cristiano y su significado espiritual.

Alan Camargo, vocero Diócesis, comentó que estas festividades representan una preparación interior rumbo a la Navidad y no solo un motivo de convivencia.

Recordó que elementos tradicionales como la piñata conservan un mensaje simbólico: sus siete picos representan los pecados capitales, mientras que al romperla se recibe una "gracia", simbolizada por dulces, naranjas o cacahuates, como signo de paz, valores y bendiciones.

¿Qué significado tienen las posadas en la Diócesis?

Destacó que esta explicación permite a niños y jóvenes comprender la esencia de las posadas y evitar que se reduzcan únicamente a celebraciones sociales o "preposadas" sin contenido religioso.

"Descubrir a través de los signos, por ejemplo, la piñata, que a través de los siete picos representan los pecados capitales, que, con la ayuda de la gracia de la fe, uno rompe el pecado, y es cuando uno recibe, pues, los dulces, los cacahuates, las naranjas, que significa la paz, los valores, la gracia de Dios", dijo.

Acciones de la Diócesis para revitalizar las tradiciones

Señaló que a veces hay posadas donde hay de todo, menos los invitados principales, por lo que no solamente es una fiesta, es en torno a un elemento religioso.

"Hay familias que, en las posadas, se van a lugares lejanos, aquí mismo en Reynosa hay personas, familias, que se van a los lugares, organizan la cuadra, la colonia, y comparten con ellos, un alimento, parroquias que en lugar de hacer una fiesta grandísima, invitan a los que andan en la calle, a los migrantes, y comparten con ellos una cenita de Navidad, unos tamales, algún champurrado, depende los recursos, y es una experiencia muy humana, muy especial", expresó.