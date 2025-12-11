Arranca colecta anual del diezmo diocesano

La Diócesis de Matamoros–Reynosa puso en marcha su colecta anual del diezmo diocesano, iniciativa que comenzó con la distribución de sobres especiales en todas las parroquias del territorio.

Según explicó Jorge Villanueva, ecónomo del seminario, este material busca facilitar que los fieles entreguen su aportación y ofrecer alternativas a quienes no pueden acudir personalmente al templo. "Repartimos un sobre diseñado especialmente para esta campaña, donde los fieles pueden depositar su ofrenda. Incluye el logotipo, un mensaje de agradecimiento y los datos bancarios, para que quienes no puedan asistir al templo puedan colaborar mediante cheque o transferencia", comentó Villanueva.

¿Qué es la colecta anual del diezmo diocesano?

El ecónomo indicó que la invitación a participar se está realizando de manera simultánea en los ocho municipios que integran la diócesis: Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Méndez, San Fernando y Matamoros. Señaló además que la campaña se desarrollará durante enero y febrero, con el propósito de fortalecer la comunión entre la Iglesia y sus comunidades. "En todas las parroquias de la diócesis que comprende desde Camargo hasta Matamoros llevamos a cabo esta obra que nos permite mantener un vínculo cercano con los fieles y solicitarles su apoyo económico. La campaña abarcará los primeros dos meses del año en todo el territorio diocesano", puntualizó.

Detalles sobre la campaña de recaudación en la diócesis

Villanueva también detalló el destino de los recursos recolectados, subrayando que se orientarán al sostenimiento del culto, la labor evangelizadora y diversas acciones de caridad. Recordó que la diócesis administra instituciones como la Casa del Migrante, asilos, casas hogar y programas destinados a personas en situación vulnerable.