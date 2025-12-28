Celebra hoy Diócesis Misa del Año Jubilar

La Diócesis de Matamoros-Reynosa anunció la celebración de la Misa de Clausura del Año Jubilar, programada para este domingo 28 de diciembre, como un acto litúrgico que marcará el cierre de este periodo especial de fe y reflexión para la comunidad católica.

Detalles de la Misa de Clausura en Matamoros y Reynosa

La ceremonia se llevará a cabo en 2 sedes de manera simultánea: en Reynosa se celebrará a las 14:00 horas en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe y en la ciudad de Matamoros, la misa será a las 11:30 horas en la Catedral de Nuestra Señora del Refugio.

Significado del Jubileo en la comunidad católica

Jubileo es el nombre que se da a un año establecido como tiempo especial para renovar una bien fundamentada relación con Dios, con el prójimo y con toda la creación.

Compromiso de la Diócesis tras el Año Jubilar

Autoridades eclesiásticas señalaron que esta misa de clausura simboliza el cierre de las actividades jubilares y, al mismo tiempo, el compromiso de continuar con los valores promovidos durante este periodo, como la solidaridad, la fe y la esperanza.