Celebran la ordenación de nuevos sacerdotes

La Diócesis de Matamoros-Reynosa, celebró la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, un acontecimiento que marca un fortalecimiento para la vida pastoral y la atención espiritual de la comunidad católica en la región.

Con este paso, Pedro Bryan Gómez Loayzat, Maximiliano Martínez Heredia, Erick Hernández Ferreira y Gerardo Espinoza Franco, asumieron formalmente el compromiso de servir a la Iglesia, predicar el evangelio y acompañar a los fieles en su crecimiento espiritual.

¿Qué ocurrió?

Durante la ceremonia, el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía dirigió un mensaje centrado en la esperanza y en la certeza de que en Dios todo encuentra sentido. El obispo destacó que el sacerdocio es una prolongación de la vida de Jesús en el mundo y llamó a los recién ordenados a vivir su vocación con entrega, fortaleza y alegría.

Les recordó que han sido enviados al igual que Cristo fue enviado por el Padre, con la misión de anunciar la palabra y ser ejemplo especialmente para los jóvenes, quienes necesitan referentes de fe y esperanza. "Jesús nos envía a vivir cada día la alegría de ser hijos de Dios y la alegría de compartir esta dicha con todos escuchando y anunciando su palabra celebrando la eucaristía y la liturgia, orando sin miedo y dando ejemplo a todos especialmente a los jóvenes", dijo.

¿Cuál es la respuesta de la Diócesis?

La diócesis celebró este acontecimiento como un acto de renovación espiritual y de continuidad en la misión evangelizadora.