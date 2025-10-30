Conmemoran a los fieles difuntos en Concatedral

Este domingo 2 de noviembre, la Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe, llevará a cabo la tradicional conmemoración de los Fieles Difuntos.

En esa fecha, se celebrarán misas en distintos horarios: 7:00, 9:00, 10:30 y 12:00 horas, así como a la 1:30, 5:30 y 7:00 de la tarde, ofreciendo múltiples espacios para que los feligreses puedan participar y rendir homenaje a sus seres queridos.

El lema de la jornada "Honrar, Recordar, Celebrar", invita a mantener viva la memoria de los difuntos con fe y esperanza, bajo la promesa contenida en el evangelio, "Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre".

En esta fecha, la comunidad católica se une en oración por el descanso eterno de quienes han partido.

"Estimados hermanos, este domingo conmemoramos a nuestros fieles difuntos, oramos por nuestros familiares, amigos, conocidos y por todos los que ya se adelantaron", reza la invitación a los fieles.

El Día de Muertos es una fecha de mucha tradición en el país y aunque en la frontera se mezclan con el Halloween, es de mucho arraigo visitar los panteones y poner los altares, así como acudir a misa.



