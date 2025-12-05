Celebrarán el domingo el Diezmo Diocesano

La Diócesis de Matamoros-Reynosa realizará el Diezmo Diocesano este domingo 07 de diciembre en todos los templos de las ciudades de Reynosa, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso, Méndez, San Fernando y Matamoros.

¿Qué es el Diezmo Diocesano?

Eugenio Andrés Lira Rugarcía, obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, exhortó a la comunidad católica a participar con espíritu de generosidad y compromiso, al señalar que el diezmo permite que la iglesia continúe con su misión.

"Dios ama al que da con alegría, el señor nos repite estas palabras ahora que se acerca el día del diezmo diocesano, con el que tenemos la oportunidad de apoyar a la iglesia para que siga cumpliendo la misión que Jesús le ha confiado, anunciar su palabra, celebrar la eucaristía y la liturgia, orar y servir a todos especialmente a los más necesitados", dijo.

Acciones de la Diócesis para el Diezmo

Los recursos recaudados serán destinados a 5 áreas prioritarias como al sostenimiento del ejercicio pastoral y administrativo del obispo, al mantenimiento de la infraestructura diocesana, culto divino, evangelización, en la atención a personas en situación vulnerable, mediante el apoyo a casas de migrantes y casas hogar, así como al respaldo de parroquias con necesidades materiales o económicas, y al apoyo de sacerdotes jubilados, enfermos o en convalecencia.

El obispo reiteró el llamado a los fieles a sumarse y apoyar el Diezmo Diocesano, la cual representa uno de los principales sustentos para el funcionamiento pastoral, social y solidario de la diócesis en la región.

Importancia del Diezmo en la comunidad católica

"Como dice el Papa, son de los nuestros, no demos cualquier cosa solo para salir del compromiso, seamos generosos", recalcó.