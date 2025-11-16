1 de cada 9 adultos tiene diabetes, pero lo ignoran

Más de cuatro de cada diez personas desconocen su diagnóstico de diabetes, situación que incrementa el riesgo de complicaciones y limita el acceso oportuno a tratamiento.

De acuerdo con las cifras más recientes del Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, el 11.1 por ciento de la población adulta entre 20 y 79 años vive con esta enfermedad, lo que equivale a una de cada nueve personas, pero hay más personas que no saben que no tienen la enfermedad.

¿Cuál es el contexto general?

La Federación Internacional de Diabetes señala que entre las causas que impulsan el aumento de esta condición figuran el envejecimiento poblacional, la disminución de la actividad física, la creciente prevalencia del sobrepeso, la obesidad, entre otros.

El identificar casos de forma temprana y garantizar atención adecuada para todos los tipos de diabetes, así como el diagnóstico oportuno, una alimentación equilibrada y el acceso a servicios médicos, continúan siendo fundamentales para evitar complicaciones.

¿Qué consecuencias deja el diagnóstico desconocido?

Para 2050, se estima que uno de cada ocho adultos en el mundo vivirá con diabetes, alcanzando los 853 millones de personas, lo cual representaría un incremento del 46 por ciento respecto a las cifras actuales.