Reducen los tiempos de diagnóstico de cáncer

Para mejorar los tiempos de atención, el ISSSTE en Tamaulipas implementó el modelo "Centros de Detección y Diagnóstico en el Cáncer de Mama", diseñado para reducir los procesos de diagnóstico radiológico a un máximo de diez días hábiles, incluyendo estudios, categorización y entrega de resultados.

Con la inclusión de la biopsia guiada, el periodo se amplía a veinte días, mientras que la entrega del reporte histopatológico en las unidades con servicio de patología se realiza en un promedio de 32 días.

En Tamaulipas, el tiempo promedio total de atención es de 61 días, considerando diagnóstico radiológico, toma de biopsia y entrega de resultados.

"Normalmente se presenta de manera más importante entre los cuarenta y los sesenta años, y bueno, en esta población es en la que intentaremos incidir, pero obviamente desde personas mucho más jóvenes necesitamos empezar a hacer este tipo de detecciones a la brevedad", dijo Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas en entrevista para El Mañana de Reynosa.

Durante 2025 se encuentran en tratamiento 30 casos activos, con predominio en el Hospital General de Tampico: de este grupo, el 70 por ciento ha recibido tratamiento quirúrgico mediante mastectomía, el 65 por ciento continúa bajo quimioterapia y siete pacientes han requerido radioterapia, siendo el Hospital Regional de Monterrey el principal centro de referencia, con un total aproximado de 230 traslados en lo que va del año.

"Nosotros contamos con cuatrocientos trece mil derechohabientes en todo el estado, de los cuales el sesenta por ciento son mayores de sesenta años, entonces, estas cifras se han mantenido durante los últimos tres años, prácticamente sin muchas modificaciones, lo que sí hemos visto es que ha disminuido la mortalidad, al menos en nuestros derechohabientes, en el transcurso de estos últimos tres años", expresó.

En materia de infraestructura, el ISSSTE estatal cuenta con tres mastógrafos ubicados en el Hospital General de Tampico, el Hospital General de Victoria y la Clínica Hospital de Reynosa, además, dispone de tres cirujanos oncólogos y un médico radiólogo intervencionista en Tampico, encargado de realizar biopsias por aspiración y guiadas por ultrasonido.

"Normalmente, al año se hace por equipo entre dos mil y dos mil quinientos estudios de mastografías, entonces, al año llegaremos a hacer un total de siete mil quinientos probablemente, entre siete mil y siete mil quinientos estudios".

Señaló que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, refuerza sus acciones para la detección temprana, tratamiento y atención integral de esta enfermedad.

"Invitamos a toda la población, a todas las mujeres, a que acudan a hacer este tipo de estudios, una detección temprana, una autoexploración y, por supuesto, en el caso de cumplir con el grupo etario para acudir a llevar a cabo algún estudio un poco más profundo, es una mastografía, ultrasonido y las personas que ya están en algún estado, diagnosticadas, las invitamos a que se acerquen nuevamente con nosotros y continuaremos otorgándoles o brindándoles la atención y el acompañamiento", finalizó.



