Concientizan a jóvenes sobre la salud mental

Concientizan a jóvenes sobre la salud mentalLos Centros de Integración Juvenil Reynosa compartirán servicios de salud mental y adicciones tras la puesta en escena.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el próximo miércoles 10 de septiembre se presentará en el Teatro Experimental del Parque Cultural Reynosa, la obra El Salto, dirigida a adolescentes y adultos, así como una plática.
En este evento, los Centros de Integración Juvenil Reynosa, tendrán la oportunidad de compartir los servicios en materia de salud mental y adicciones, a través de una plática posterior a la puesta en escena.
La puesta en escena, es un trabajo de la Compañía de Teatro Tomás Urtusástegui del CBTIS Número 7 de Reynosa, con un mensaje profundo, busca sensibilizar sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento, rindiendo homenaje a quienes luchan y por quienes ya no están.
Bajo el lema "Prevenir es vivir", autoridades estatales y culturales, como la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, suman esfuerzos para abrir espacios de reflexión y apoyo comunitario en torno a una problemática que cada vez va en aumento.