Celebrarán Día Mundial del niño Prematuro

Con la debida anticipación, en el Hospital Materno Infantil de Reynosa ya preparan eventos para conmemorar el Día Mundial del Prematuro. En esta unidad hospitalaria nacen alrededor de un 8% prematuros, del total de los nacimientos mensuales y la tasa de mortalidad infantil es del 1.1%.

"Si por ejemplo el promedio de nacimientos mensuales es de 186, pues serían unos 15 prematuros", dijo Eduardo López Torres, director del nosocomio.

En relación a los eventos por ese motivo, pues sí efectivamente ya nos estamos dando a la tarea de programarlos y entre destacan conferencias bajo el tema Síndrome, Dificultades Respiratorias y Retinopatía del Prematuro.

El Día Mundial del Prematuro se conmemora el 17 de noviembre, pero en el Materno Infantil, los eventos serán el 19 del mismo mes.

Como conferencistas fungirán esta vez la doctora Sissou Adriana Flores Alcocer así como Efrén Hugo Arroyo Garduño.

Además de las conferencias, que serán en el aula de Enseñanza de 9:00 a 10:00 Horas, también se llevará a cabo una actividad en el área de Pediatría.

TAMBIÉN

En el mismo tema, en el Hospital General de Reynosa, también se tiene prevista actividad. Habrá una conferencia en el auditorio del lugar el día 18 de noviembre a las 10:00 Horas, según lo confirmó su director Néstor García Prugue.

A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, se manejan estadísticas en cuanto a que anualmente nacen entre 180 y 200 mil niños prematuros, pero no hay una tasa de mortalidad única.

En Tamaulipas, tampoco existen estadísticas al menos hasta el momento.

Mientras tanto a nivel mundial, en el 2020 murieron casi un millón de ellos por complicaciones, lo que equivale a alrededor de uno de cada 10 bebes nacidos prematuramente.



