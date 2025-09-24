Festejan estudiantes Día Mundial de la Paz

Como parte de las actividades en conmemoración del Día Mundial de la Paz, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte llevaron a cabo distintas actividades, con el objetivo de fomentar una convivencia de paz entre los universitarios.

En esta ocasión fueron alumnos de las carreras de Administración y Logística Internacional quienes participaron en una caminata pacífica que partió desde el Edificio "E" hasta la cancha de fútbol 7.

Durante el recorrido los estudiantes portaron mensajes alusivos a los valores de respeto, empatía y solidaridad, fomentando así la reflexión colectiva sobre la importancia de la paz en la sociedad actual.

Como parte de la jornada, los jóvenes compartieron pensamientos y frases relacionadas con la paz, culminando la ceremonia con la suelta simbólica de globos blancos, como expresión del anhelo por un mundo más armonioso y libre de violencia.

La conmemoración del Día Mundial de la Paz establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra cada 21 de septiembre con el objetivo de fortalecer los ideales de paz tanto dentro de las naciones como entre ellas.

En este contexto, la UTTN reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando no solo el desarrollo profesional, sino también el crecimiento humano y ético, alineándose con las políticas educativas que impulsa el gobernador, Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.

Los estudiantes participaron en distintas actividades a lo largo de la jornada.